Pedro e Micki, sognare non costa

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma che vola in campionato ha il volto dei parametri zero Pedro e Mkhitaryan. I due assi della Premier sono arrivati a Trigoria a costo zero, o quasi, al netto delle commissioni agli agenti e dei premi alla firma, a livello di cartellino non è stato pagato nulla ai due club di appartenenza, Chelsea e Arsenal. Il doppio colpo estivo è passato sottotono, l’età ha fatto sì che lo scetticismo prevalesse sulla consapevolezza dell’upgrade tecnico, l’unico a rendersene conto è stato proprio Fonseca, che ha immediatamente dato il via libera per il tesseramento dello spagnolo e il riscatto dell’armeno. Sono bastate poche partite per far ricredere gli scettici, con Dzeko formano uno dei terzetti più completi del campionato, difficile trovare un tridente più decisivo. Tolta la gara di Verona, la Roma ha segnato 16 reti in 6 partite, 9 delle quali portano le loro firme.