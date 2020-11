Pedro è la rivincita del parametro zero

Il Tempo (F. Biafora) – Pedro, visti i risultati ottenuti fino ad ora, si sta dimostrando un vero e proprio affare. In estate, la Roma per averlo ha dovuto mettere a bilancio il costo della commissione per i suoi agenti e l’intermediario dell’affare, usufruendo anche dei benefici del decreto crescita per quel che riguarda il suo ingaggio. L’attaccante spagnolo si è presentato con tre gol nelle prime sette apparizioni in maglia romanista, un assist e due rigori procurati. Ciò che conta di più, oltre i numeri, è il modo in cui Pedro si è calato nella realtà capitolina, portando l’ambizione che lo ha sempre caratterizzato ed integrandosi alla perfezione con Mkhitaryan e Dzeko. La sua firma per la Roma è arrivata dopo un lungo corteggiamento partito a gennaio ed al quale hanno contribuito Fonseca, Baldini e Petrachi.