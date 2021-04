Pedro, è il terzo infortunio: spera per Manchester

Corriere dello Sport (R.Maida) – C’è una lesione, piccola, ma comunque degna di attenzione. Pedro deve fermarsi ancora e saltare Atalanta e Cagliari, poi si vedrà. Un anno maledetto sotto l’aspetto fisico per lo spagnolo: è il suo terzo infortunio. Si è fatto male alla coscia dopo uno scatto nel finale del primo tempo contro il Torino. Ha capito subito che non avrebbe potuto più giocare, ma ha chiesto a Fonseca di tener duro fino all’intervallo. Poi il giocatore si è arreso per far entrare Mkhitaryan. Se la convalescenza procederà senza intoppi allora ci sarà col Manchester United anche se è più probabile che Fonseca lo recuperi per il ritorno.

Forse è solo un caso ma il vero Pedro si è visto fino ad ottobre prima del rosso ingiusto contro il Sassuolo, il suo primo in un campionato professionistico. Le discussioni con Fonseca non c’entrano. Pedro ha faticato ad adattarsi al calcio italiano soprattutto perchè ad un certo punto ha smesso di stare bene. Anche lo scorso anno al Chelsea ha avuto parecchi problemi fisici. Ha firmato un contratto di tre anni che intende rispettare, anche perchè a Trigoria ha familiarizzato velocemente con tutti. Con Fonseca ha stabilito un rapporto schietto: ci sono stati dei confronti accesi ma la stima reciproca non è mai venuta meno.