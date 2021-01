Pedro c’è. Ma andrà in panchina

Il Tempo (F. Biafora) – Pedro c’è. Nel penultimo allenamento prima del derby sono arrivate buone notizie per Fonseca, che ha ritrovato in gruppo l’attaccante spagnolo, che aveva dovuto saltare le prime tre partite del 2021 a causa di una lesione al flessore della coscia destra rimediata il 31 dicembre scorso. Il classe 1987 già nella seduta di martedì aveva aumentato i carichi di lavoro e le risposte sono state positive al punto da permettergli di allenarsi insieme al resto dei compagni di squadra.

Rispetto a quanto previsto nei primi giorni del nuovo anno Pedro ha accorciato i tempi per riprendersi dall’infortunio e se la rifinitura odierna dovesse confermare i segnali positivi di ieri il suo nome apparirà nella lista dei convocati. Il suo recupero non condizionerà le scelte per la formazione titolare (Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti), ma in caso di necessità l’ex Chelsea potrà essere una carta da giocarsi dalla panchina nei minuti finali di gara.