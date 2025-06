Notte di tensione a Bagno a Ripoli, dove un incendio ha colpito il Viola Park, quartier generale della Fiorentina. Come riportato da vari media locali, le fiamme sono divampate attorno alle 2:15 all’interno del padiglione C Sud, area dedicata al settore giovanile.

I Vigili del fuoco di Firenze e Pontassieve hanno lavorato per ore per domare le fiamme, che si erano propagate dal locale d’origine al corridoio e al soffitto dell’edificio, danneggiando porte e la copertura della struttura. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 6:15. L’edificio è stato dichiarato momentaneamente inagibile.

Quattro persone, tre ragazzi e un adulto accompagnatore, sono state trasportate in ospedale per accertamenti legati all’inalazione di fumo, ma non sarebbero in gravi condizioni.