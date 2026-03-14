ULTIM'ORA
Como-Roma, le probabili formazioni: torna Hermoso, Vaz dal 1’ Paura al Maradona: malore per Banda durante Napoli-Lecce Serie A, Napoli rimonta il Lecce: 2-1 al Maradona e +8 su Roma e Como Como-Roma, settore ospiti sold out: oltre mille tifosi giallorossi al Sinigaglia Mercato Roma, rifiutati 20 milioni per Pisilli Candela: “Roma in crescita, ma a Como sarà una sfida chiave” L’ex Roma Ashley Cole riparte dall’Italia: è il nuovo allenatore del Cesena Serie a, l’Inter pareggia con l’Atalanta: ora il Milan ci crede Como-Roma, servizio di navette gratuite verso il Senigallia per i tifosi – COMUNICATO Calciomercato Roma, parla l’agente di Cristante: “Oggi è un campione e il futuro della Roma”
NEWS
BREAKING

Paura al Maradona: malore per Banda durante Napoli-Lecce

Redazione
Pubblicato 47 minuti fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Paura al Maradona: malore per Banda durante Napoli-Lecce

Un episodio che ha inevitabilmente scosso l’ambiente e acceso la preoccupazione di tifosi e addetti ai lavori. Nel finale della sfida tra Napoli e Lecce, infatti, si sono vissuti momenti di grande tensione per le condizioni di un calciatore giallorosso.

All’86’ della gara valida per la 29ª giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona, l’attaccante del Lecce Lameck Banda si è accasciato improvvisamente a terra nei pressi della panchina partenopea, pochi minuti dopo aver subito un colpo allo sterno. L’intervento immediato degli staff medici di entrambe le squadre ha consentito di prestare i primi soccorsi, mentre sugli spalti cresceva l’apprensione.

Il calciatore è stato successivamente trasportato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico e poi caricato in ambulanza per ulteriori accertamenti. La sfida contro la Roma, in programma il 22 marzo allo Stadio Olimpico, passa inevitabilmente in secondo piano in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. 

#asr #asroma #Banda #Lecce #Napoli #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180022 articoli

ARTICOLI CORRELATI