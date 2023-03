Paura a Fiumicino: sfiorato lo scontro tra tifosi di Eintracht, Roma e Lazio

corrieredellosport.it – La polizia ha scongiurato gli scontri tra i supporter di Lazio, Roma e i tifosi dell’Eintracht di Francoforte a Fiumicino, dove quest’ultimi stavano rientrando in Germania dopo il match a Napoli. La questura di Roma ha precisato che all’arrivo dei tedeschi nello scalo romano, il dispositivo di sicurezza ha evitato che i vari gruppi di ultrà, con i laziali diretti in Olanda e i romanisti in Spagna, entrassero in contatto. I supporter delle due squadre capitoline, spiega la polizia, “indossavano abbigliamento di colore scuro con indumenti utili al travisamento in caso di scontri”.

L’arrivo nell’aeroporto di Fiumicino di circa 150 tifosi dell’Eintracht Francoforte era previsto nello stesso momento e nello stesso scalo della partenza delle tifoserie della Roma e della Lazio. Per questo la Questura di Roma aveva preparato, assieme al personale della Polizia di Frontiera di Fiumicino, specifici servizi di vigilanza organizzati nello scalo.