Paulo Sergio: “Roma-Bayer sarà combattuta. Chiunque vorrebbe essere allenato da Mourinho”

Doppio ex, Paulo Sergio a Il Tempo ha presentato Roma–Bayer Leverkusen. I giallorossi di Mourinho ed i tedeschi di Xabi Alonso domani si affronteranno nel primo atto delle semifinali di Europa League.

“ È una partita importante per entrambe, sono due grandi squadre che vivono un momento importante della loro storia. Raggiungere la finale sarebbe un grande obiettivo. Mi aspetto un match combattuto, bello da vedere e dall’esito non scontato. Direi un 50% e 50% “.

“Lì ho imparato tanto, e quell’esperienza mi ha portato a trasferirmi alla Roma. A quei tempi non c’era molto seguito per il Bayer. Poi con la costruzione del nuovo stadio è cresciuto il numero di tifosi. Ho fatto buone stagioni in Germania, sfiorando il titolo in Bundesliga”.

La Roma arriva a questa sfida con tante assenze ma recupera Dybala. Come vedi i giallorossi?

“La Roma farà di tutto per vincere. Il momento non è positivo dopo i pareggi e le sconfitte in campionato, perciò la testa sarà tutta su queste due partite. Dybala mi piace tantissimo, ha tanta esperienza e può essere decisivo in appuntamenti come questi”.