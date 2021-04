Paulo, ora il futuro in due notti: “Sono sempre stato sotto esame”

Il Messaggero (G.Lengua) – Che Fonseca abbia accantonato il campionato non lo certificano solo i risultati, ma anche i complimenti fatti alla squadra dopo la partita. Il portoghese è rimasto soddisfatto per l’atteggiamento dei suoi, nettamente migliore dopo il Torino: “Abbiamo preso un gol dopo quattro minuti, la squadra ha reagito bene e g iocato con intensità“.

Il tecnico è apparso calmo, sereno e pieno di parole per spiegare la sconfitta. Aver buttato il campionato dalla 27esima giornata (dal 14 marzo 4 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria) potrebbe rivelarsi una strategia fallimentare se non dovesse arrivare almeno la finale di Danzica. Rimangono Sampdoria, Crotone, Inter, Lazio e Spezia e se la media dovesse rimanere questa c’è il Sassuolo alle spalle. “Sono sempre stato sotto esame, ma ora devo pensare al Manchester perchè per noi è troppo importante”, spiega.