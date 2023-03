Paulo missione per la Roma. Vuole i quarti e Tammy i gol

La Gazzetta dello Sport (G.B Olivero) –Essere o apparire? Paulo Dybala non si è mai posto il problema e non lo farà nemmeno stasera all’Anoeta, lo stadio della Real Sociedad. Il suo comportamento, in campo e fuori, è sempre stato apprezzato e puntualmente ripagato dall’amore dei tifosi. E due giomi fa Dybala ha raggiunto quota 55 milioni su Instagram: per dire, Haaland ne ha meno della metà (25). Ma ciò che conta davvero sono i gol e le vittorie e Paulo spera di potersi confrontare presto con il norvegese del Manchester City e con gli altri grandi campioni che disputano regolarmente la Champions. Per riuscirci, ci sono due strade: il quarto posto in campionato o la vittoria in Europa League.

Anche se stasera la Roma parte con due gol di vantaggio e la Real Sociedad è in piena crisi (una vittoria nelle ultime nove partite, sei delle quali chiuse senza aver segnato), pensare solo a difendersi sarebbe sbagliato. E allora palla a Dybala e ad Abraham. Ma c’è un precedente che fa ben sperare: il 17 mar-20 2022 Tammy fu decisivo nel ritorno degli ottavi di Conference contro gli olandesi del Vitesse con la rete dell’1-1 che valse la qualificazione in extremis e tre giorni dopo siglò una doppietta nel derby. In Spagna, Dybala non ha mai vissuto una notte di Joya: sei partite, una sola vittoria Barcellona-Juve 0-3, ma entrò a 6′ dalla fine), nessun gol. Sicuramente Paulo ha voglia di mostrare nuovamente la sua classe a tutta l’Europa.