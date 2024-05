Corriere dello Sport (R. Maida) – Una cena a base di sushi in uno dei locali più eleganti di Perth, ieri la visita al Caversham Wildlife Park tra canguri e koala: la Roma ha trovato il modo di occupare il tempo nelle poche ore passate in Australia. Oggi però si gioca, perché questo è il motivo del viaggio: l’amichevole contro il Milan, organizzata da molti mesi e foriera di diversi milioncini per i due club, chiuderà la stagione delle rispettive squadre.

L’appuntamento è fissato per le ore 13.10 italiane all’Optus Stadium. Gli organizzatori prevedono la presenza di 60.000 spettatori rimarcando che neppure l’atteso concerto di Taylor Swift, nella stessa location, si è minimamente avvicinato a questi numeri.

C’è anche un tifoso del la Roma in trasferta. E non è italiano ma finlandese. Si chiama Juha Ahtinen e segue quasi tutte le partite della Roma, pur vivendo in una piccola città scandinava che si chiama Tuusula, portando in giro per il mondo lo striscione del Roma Club Finlandia. Si autodefinisce «lupo dell’Artico» e ha accompagnato la squadra nei posti più stravaganti, compresa l’amichevole di gennaio in Arabia Saudita.

L’amichevole, che sarà visibile sui canali digitali della Roma, si giocherà in condizioni climatiche piacevoli per i giocatori: al fischio d’inizio sono previsti 19 gradi a Perth, dove sta per arrivare l’inverno. De Rossi da parte sua proverà comunque a costruire una formazione dignitosa al netto delle assenze. Ci sarà spazio per conoscere alcuni talenti della Roma Under 18.