Il Tempo (G. Turchetti) – È di nuovo Joya. La Roma ritrova la vittoria con la firma di Paulo Dybala. Un gol su azione che mancava dallo scorso 20 febbraio, quando l’argentino siglò una splendida doppietta contro il Porto nella gara di ritorno dei play off di Europa League. Una rete meno semplice di quello che può sembrare, realizzata con il piede debole, dedicata alla moglie Oriana in dolce attesa.

Al di là dell’importanza del gol, è importante sottolineare la brillante condizione fisica dell’ex bianconero, ma Gasperini lo aveva già evidenziato sabato in conferenza stampa. Altri sessantasei minuti ieri, dopo averne collezionati settantatré con l’Inter e aver giocato tutta la partita con il Viktoria Plzen. Il sigillo di Dybala spedisce la Roma in testa alla classifica insieme al Napoli, ma la posizione ad alta quota non spaventa l’argentino. «Il primo posto si vive con tranquillità, lo sapevamo prima della partita vedendo gli altri risultati – ha affermato il numero ventuno giallorosso ai microfoni di Dazn dopo il successo a Reggio Emilia -. Il campionato è lunghissimo e questi sono tre punti importanti anche per le sconfitte subite nelle scorse partite. Adesso, pensiamo al Parma».

Gasperini ha deciso ancora una volta di lasciare inizialmente in panchina i due centravanti, affidandosi alla qualità di Dybala. Una mossa che non aveva convinto, ma che ieri ha dato i suoi frutti. «È un attaccante straordinario, neanche troppo esterno, può fare la prima o la seconda punta – ha dichiarato il tecnico di Grugliasco al termine della partita -. Anche oggi (ieri, ndr), forse, poteva stare in campo altri novanta minuti, a dimostrazione del fatto che ha recuperato molto bene dall’altra sera. Ho preferito toglierlo perché giochiamo mercoledì e soprattutto gli attaccanti devono essere sempre molto freschi». Parole che sembrano candidare il numero ventuno della Roma ad una maglia da titolare anche contro il Parma.

Dipenderà, ovviamente, da come l’argentino recupererà dalle fatiche dell’ultima settimana. Senza dimenticare il delicato appuntamento con il Milan in programma domenica prossima a San Siro.

Al Mapei Stadium è arrivato l’esordio dal primo minuto con la maglia giallorossa di Bailey, dopo i due spezzoni giocati con l’Inter e il Viktoria Plzen: «Mi sento bene e sono felice di aver vinto, ma non sono contento della mia prestazione. Devo crescere e lavorare ancora di più». Ingresso in campo convincente, invece, per Pellegrini, che non vuole pensare al primo posto in classifica: «L’obiettivo è continuare a migliorarci sempre. Con il Sassuolo abbiamo fatto meglio offensivamente rispetto alle altre partite. Avevamo tanta voglia di vincere dopo due sconfitte. Stiamo dando tutto».