Il Messaggero (D. Aloisi) – Paulo Dybala torna ad indossare la mask, esulta alla Totti col dito in bocca e risponde sul campo dopo diversi giorni di polemiche. Rete numero 201 in carriera e ritrova il gol su azione in Serie A che mancava addirittura da dicembre, sempre in trasferta ma in quel caso contro il Milan. Il Sassuolo gli porta bene: in campionato ha partecipato a tredici reti contro i neroverdi. In questa classifica solamente con l’Udinese ha fatto meglio (21).

La classifica sorride e il primo posto in compagnia del Napoli fa sognare i tifosi, ma Paulo vola basso: «Viviamo la vetta con tranquillità, già da venerdì sera sapevamo che poteva succedere se avessimo vinto ma manca ancora tantissimo. Sono tre punti importanti anche per noi, soprattutto dopo le ultime due sconfitte. Siamo contenti ma ora dobbiamo pensare a mercoledì».

Ottima anche la prova di Pellegrini che è partito dalla panchina ed ha sfiorato il gol in un paio di occasioni. È stato fermato prima dal palo poi da Muric che gli ha negato la rete con una bella parata. «Penso che l’obiettivo sia quello di continuare a migliorare. Abbiamo fatto meglio offensivamente rispetto alle scorse partite, potevamo segnare di più e questo è ciò che vogliamo», ha detto il numero sette.

Mercoledì punta a tornare dal primo minuto, forse al posto di Bailey che ieri per la prima volta in stagione è partito titolare. Il giamaicano a fine partita ha fatto autocritica per la sua prestazione: «Fisicamente mi sento bene e sono contento per la vittoria. Non sono tanto felice per come ho giocato. Mi sto abituando a questa nuova posizione, la chimica con i miei compagni sta migliorando e col tempo andrà sempre meglio». Leon poi fa una promessa ai tifosi: «Mi pongo sempre obiettivi non solo in termini di gol. Quello collettivo è tornare in Champions. La stagione è lunga e sono sicuro che arriveranno le mie reti».