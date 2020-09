Paulo, adesso c’è la Joya. A Roma punta al part time

La Gazzetta dello Sport (F.Della Valle) – Domenica sera Dybala guardava i suoi compagni e pensava a quando sarebbe potuto scendere in campo. Molto probabilmente lo farà già domenica contro la Roma, magari per uno spezzone di partita, ma sarà comunque una boccata di ossigeno. L’attaccante si è fermato il 26 luglio contro la Sampdoria. Aveva accelerato i tempi per recuperare per il Lione, ma questo gli è costato caro: una ricaduta curata durante le vacanze. Stavolta Dybala si è preso tutto il tempo per recuperare e ieri ha svolto il suo secondo allenamento in gruppo.