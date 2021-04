Pau Lopez vuole solo la Roma

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Qualche mese fa una sua panchina in campionato avrebbe avuto un senso completamente opposto, una scelta tecnica dettata dal basso rendimento. Oggi invece la situazione è invertita: Pau Lopez non c’è stato contro il Bologna per riposare in vista del match ben più importante di domani contro l’Ajax, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata lo spagnolo è stato protagonista con svariati miracoli e parando un calcio di rigore a Tadic. Era dal 26 gennaio 2020, derby di ritorno della scorsa stagione, che Pau Lopez si era bloccato dopo la papera su Acerbi. Ora Tiago Pinto farà i suoi dovuti ragionamenti, anche se non è detto che l’ex Betis sarà il prossimo portiere della Roma.