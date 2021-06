Pau Lopez, un rebus da risolvere

Corriere dello Sport (G. Marota) – La maledizione di Alisson aleggia ancora su Trigoria. Nessuno dalla sua partenza ha offerto certezze tra i pali della Roma. Pau Lopez in questi due anni nella Capitale è stato criticato più volte e per sfortuna si è infortunato proprio nel momento in cui sembrava stare ritrovando le certezze, nella gara europea dell’Old Trafford. Il suo futuro è un rebus: i giallorossi non hanno ricevuto offerte ed è anche difficile piazzarlo visto l’infortunio alla spalla. Il suo entourage incontrerà la dirigenza tra 20 giorni per capire le mosse future.