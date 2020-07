Pau Lopez torna subito titolare. Lo spagnolo non gioca da 4 mesi

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Fonseca per il Napoli ha convocato 24 giocatori, compreso Nicolò Zaniolo. C’è anche Pau Lopez, alla prima chiamata dopo la ripresa: nonostante le ottime risposte fornite da Mirante, sarà lui a difendere i pali della Roma al San Paolo. La sua ultima partita risale al primo marzo contro il Cagliari. Da allora fra il lockdown e la frattura alla mano Pau non era mai tornato a disposizione. Il suo futuro, viste le necessità finanziarie del club, potrebbe essere altrove, soprattutto in Premier dove ha mercato. Epurato Bruno Peres che resta a casa dopo due partite da titolare. Sulla destra è favorito Santon su Zapapcosta per cercare un atteggiamento più prudente.