Pau Lopez migliora: forse recupera per la Samp

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – L’ultimo weekend di libertà, prima del tour de force che li vedrà impegnati fino ad agosto inoltrato. Paulo Fonseca, con moglie e figlio, si è concesso due giorni di relax in Sardegna, capitan Edin Dzeko era a Forte dei Marmi, mentre Nuno Romano è andato sulla costiera amalfitana.

Scelta in controtendenza per Perotti che invece ha preferito la piscina di casa, Under ha preferito le bellezze della Capitale come Piazza di Spagna e Lorenzo Pellegrini ha trascorso una giornata in famiglia al lago di Castel Gandolfo. Oggi torneranno tutti a lavorare a Trigoria, compreso Nicolò Zaniolo che dopo l’operazione al naso ricomincerà a correre con il gruppo. Migliora anche Pau Lopez: le possibilità di vederlo in campo contro la Sampdoria aumentano.