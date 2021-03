Pau Lopez prova a rimettere le mani sul futuro

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Uno dei protagonisti della serata di Europa League è stato Pau Lopez. Dopo il primo lockdown le sue prestazioni hanno visto un grande calo di rendimento, complice una mini-frattura al polso. Una sua cessione è risultata impossibile, anche perchè Mirante lo aveva anche scavalcato nelle gerarchie. Ora lo spagnolo, grazie anche ai problemi fisici di Mirante, è tornato fra i pali e sta rinascendo.

Il paradosso è dietro l’angolo: il portiere che era stato acquistato per la sua bravura nel gioco coi piedi ha perso un po’ di sicurezza in questo fondamentale. Però sta brillando nelle parata vecchia maniera e le sue prestazioni sembrano lievitare. Non è sicuro che questo gli garantisca la permanenza per la prossima stagione. Se riuscisse a non fare minusvalenza, la dirigenza punterebbe per il cambio. Sotto osservazione ci sono Musso, Gollini e Silvestri.