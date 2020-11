Pau Lopez: “Oggi sarà dura. Qualificazione? Anche in caso di vittoria non sarà chiusa”

Il portiere della Roma Pau Lopez, schierato titolare dal 1′ da Fonseca, ha parlato pochi minuti prima del fischio d’inizio di Roma-Cluj. Queste le sue parole prima del match di Europa League:

PAU LOPEZ A ROMA TV

Partita importante tra le prime due in classifica. Il Cluj è a un livello superiore delle altre due affrontate…

Sappiamo che sarà dura ma tu lo hai detto, è una squadra forte che ha fatto risultato contro una squadra che gioca bene a calcio. Sappiamo che sarà dura oggi.

La Roma in Europa League è stata un po’ altalenante. Cosa manca?

Abbiamo giocato sul sintetico un campo difficile. Nella seconda non abbiamo fatto gol nonostante abbiamo avuto l’opportunità di farlo. Quindi speriamo che oggi sia una buona gara e che chi giochi oggi faccia bene e facciamo questi tre punti.

In caso di vittoria è chiuso il discorso qualificazione?

No mancano ancora 3 partite, dovremo aspettare un po’.

PAU LOPEZ A SKY SPORT

“Vincere oggi sarebbe un passo avanti importante, ma sappiamo che non sarà facile. Abbiamo fatto fatica a vincere la prima gara, mentre la seconda non siamo riusciti a vincerla. Sarà una partita durissima”.

L’Europa League per te è un’opportunità di rilancio?

È importante sempre giocare, non solo per me, anche per tutti i giocatori che di solito non giocano in campionato. Stiamo avendo l’opportunità di giocare in Europa League, per noi è importante poter aiutare e far vedere all’allenatore che può contare su di noi.