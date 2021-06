Mercato, l’Atletico Madrid su Pau Lopez come vice Oblak

L’Atletico Madrid è alla ricerca di un vice Oblak. Con il futuro un po’ incerto di Ivo Grbic , lo stesso Simeone avrebbe chiesto di rinforzare la porta e in questa situazione compare il nome di Pau López. Il portiere catalano, che ha giocato 21 partite in Serie A in questa stagione e 12 in Europa League, potrebbe cambiare aria con l’arrivo di Mourinho alla Roma. La dirigenza sportiva rojiblanca accoglierebbe con favore l’arrivo del nazionale spagnolo all’Atlético, anche se andrebbe studiato il modo di realizzare un’operazione in cui i colchoneros non vorrebbero fare un grosso investimento. Lo riporta Marca.