Pau Lopez non convince. Portieri, via al casting

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Sarà che arrivare dopo due giganti come Alisson e Szczesny costituisce un’eredità molto difficile da cogliere. Sarà che pesa anche il marchio di portiere più pagato della storia della Roma. Comunque ad oggi Pau Lopez è uno di quei giocatori di cui la Roma si libererebbe volentieri. Perché ha sbagliato troppo quest’anno e ha evidenziato troppi limiti di carattere e la Roma la prossima stagione non può permettersi di sbagliare ancora. E allora è partito il casting per i sostituti. Inizialmente c’era Gollini, poi uscito per il serio infortunio che l’ha coinvolto. Ora ci sono Sirigu, anche se Cairo ha dichiarato di non volerlo cedere, e Meret, che potrebbe finire in un’ottica di scambi col Napoli per Under. Ma ce ne sono poi anche altri come Cragno e Perin, quest’ultimo tra l’altro tifosissimo della Roma.