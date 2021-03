Pau Lopez non convince: ipotesi Mirante contro la Fiorentina

Pau Lopez è sotto accusa. Dopo la prestazione deludente contro il Milan, l’estremo difensore è stato attaccato per diversi errori in fase di disimpegno e impostazione che hanno dato il via all’azione del gol di Rebic. Ecco che potrebbe ritornare la staffetta nella porta giallorossa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti Antonio Mirante potrebbe titolare nella formazione che affronterà la Fiorentina nella serata di mercoledì. L’ex Bologna tornerebbe dal primo minuto a distanza di circa due mesi dall’ultima volta, quando difese da titolare i pali della porta romanista nella gara vinta 3 a 2 contro il Cagliari, match nel quale fu costretto a uscire per infortunio.