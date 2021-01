Pau Lopez: “Nel secondo tempo abbiamo regalato venti minuti all’avversario”

Pau Lopez, portiere della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Inter 2-2. Queste le sue parole:

PAU LOPEZ A ROMA TV

Grande partita oggi. C’è un po’ di rammarico…

Si è stata una prestazione molto strana. Credo che dopo il primo tempo la situazione è stata strana, abbiamo regalato i primi venti minuti del secondo tempo. Peccato perché oggi volevamo vincere, non siamo riusciti a farlo.

Prestazione che concede alla Roma la possibilità di lottare con le grandi…

Non mi piace parlare di queste cose. Pensiamo alla prossima gara e a fine stagione vedremo per cosa lottiamo.

C’è più rammarico o delusione?

In spogliatoio si percepisce che qualcosa non è andata bene. Situazione strana, noi volevamo i tre punti e non siamo riusciti a ottenerli. Abbiamo buttato i primi minuti del secondo tempo.

Avete studiato l’Inter sui calci piazzati?

Si lo facciamo sempre. Un aspetto che il mister aveva ricordato era proprio questo. Posso dire poco, abbiamo preso un gol da angolo anche col Crotone. Vediamo su cosa possiamo migliorare, le ultime due gare abbiamo preso due gol cosi.

PAU LOPEZ A DAZN

La parata su Lautaro…

È stata una parata un po’ fortunata, Lautaro per fortuna mi ha tirato addosso. Abbiamo giocato bene il primo tempo, ma non siamo stati abbastanza cattivi nel secondo tempo.

Come hai gestito il periodo negativo in cui non giocavi?

Sul finale della scorsa stagione non ho giocato bene e il mister ha deciso di far giocare Mirante, da quel momento ho pensato solo a lavorare e farmi trovare pronto. Sono tranquillo, so che sto in una società importante, ho faticato per arrivare qua e non mollerò così facilmente per qualche partita storta. Voglio restare qui e fare grandi cose per la Roma.

PAU LOPEZ A SKY SPORT

Sulla concorrenza in porta…

Non credo che una partita possa cambiare tutto, quest’anno il mister ha scelto Mirante come titolare. Questo non è un momento in cui posso mollare, voglio fare bene qua, essere a Roma è una grande opportunità e aspetto le possibilità di scendere in campo.

Sulla partita…

Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nella ripresa abbiamo faticato di più, per poi reagire. Nello spogliatoio la sensazione era strana perchè potevamo anche vincerla.