Pau Lopez, l’occasione che lo rimette in gioco

Corriere dello Sport (G.Marota) – Chissà cosa vede oggi Pau Lopez, se un muro invalicabile o una montagna facile da scalare. Inutile negarlo: l’ostacolo c’è e fa paura, ma a seconda di come lo si guarda può trasformarsi in opportunità oppure in pericolo.

L’infortunio muscolare di Mirante gli spalancherà la porta almeno per le prossime partite di campionato contro Sampdoria, Crotone e Inter: tre match in una settimana nei quali lo spagnolo si gioca tutto.

Resterà o andrà via? In Liga e in Premier lo osservano, anche se ai Friedkin non è pervenuta nessuna offerta ufficiale. Il portiere più pagato della storia (30 milioni) a bilancio vale ancora 21,5 milioni e a causa di un ingaggio alto (3 netti a stagione) fa fatica a trovare una sistemazione.