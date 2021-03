Pau Lopez: “La palla non circolava veloce e dopo abbiamo preso un gol secondo me facile da evitare. Non è stata la solita Roma”

Pau Lopez, portiere della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Parma-Roma 2-0. Queste le sue parole:

PAU LOPEZ A DAZN

Una Roma un po’ meno bella rispetto alle partite precedenti, cosa è mancato oggi?

Fonseca ha ragione, credo che nel primo tempo siamo stati molto lenti, non abbiamo giocato bene. La palla non circolava veloce e dopo abbiamo preso un gol secondo me facile da evitare. Dopo la partita diventa un’altra. Le ultime partite siamo stati bravi a fare gol prima degli altri, dopo le partite cambiano. Questa volta abbiamo preso gol così subito, dopo diventa diverso. Oggi sinceramente la Roma non è stata la stessa delle ultime partite.

Tu vedi sempre tutti da dietro. Quest’anno percepisci una crescita, al di là della partita di oggi?

Sì, siamo migliorati. Oggi è difficile dire qualcosa di positivo perché erano tre punti che per noi erano molto importanti. Sappiamo che ci sono tante squadre per il quarto posto e non possiamo perdere punti così. Questo però è il calcio e non si sa cosa può succedere. Oggi sinceramente abbiamo meritato di perdere. Ci sono due partite molto importanti prima della sosta.

Fonseca prima ha detto che non vi ha parlato a caldo. Pau Lopez cosa dice a se stesso adesso e anche ai suoi compagni, in vista delle due partite di cui parlava?

Sì, è vero che non ha detto niente nello spogliatoio, quasi nessuno ha detto niente. Sappiamo che abbiamo sbagliato oggi e non abbiamo fatto la partita che avevamo pensato di fare, quindi magari oggi non è il momento di dire niente, se non di chiedere scusa. Erano tre punti importanti per noi. Dobbiamo andare a Kiev e sappiamo che non sarà una partita facile, se pensiamo così sbaglieremo sicuro. Dopo con il Napoli sarà come una finale, quella sì che ci dirà dove finirà la Roma.

PAU LOPEZ A ROMA TV

Difficile spiegare un pomeriggio cosi. Cosa non ha funzionato?

La partita non è stata bella. facevamo fatica ad arrivare nella loro area. Abbiamo preso un gol evitabile e là cambia tutto. Siamo stati bravi nelle ultime partite a segnare subito ed oggi è successo il contrario. Hanno segnato subito e sono partiti in contropiede. era quello che il mister ci aveva detto. Oggi abbiamo meritato la sconfitta.

C’era stanchezza?

Non penso. Noi vogliamo giocare. Quando perdiamo lo facciamo perché loro sono migliori di noi, non per la stanchezza. Abbiamo preso un gol evitabile e la partita cambia. Abbiamo avuto poche chances e poi prendiamo anche il secondo gol, e la gara diventa difficile.

Sul 2-0, tu che eri lì vicino, secondo te era rigore?

Abbiamo avuto una riunione a inizio campionato e ci hanno detto che difficilmente il VAR può essere chiamato quando c’è un piccolo contatto. Io non posso dire se c’è o no, il contatto c’è e se per l’arbitro è rigore non posso dire niente. Gli arbitri fanno il loro meglio e non abbiamo perso per colpa dell’arbitro. Nei 90 minuti sono stati meglio di noi.

Perché non siamo stati capaci di sfruttare altre strategie?

Abbiamo preso gol all’inizio ma non siamo riusciti a fare quello che facciamo di solito. E’ vero che prendendo gol subito la partita cambia ma è anche vero che non abbiamo reagito. C’era tempo per la rimonta.