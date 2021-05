Pau Lopez, in settimana l’operazione alla spalla sinistra

Pessime notizie in casa Roma. Per Pau Lopez si temeva il peggio e infatti si è materializzato: il portiere spagnolo dovrà operarsi in settimana. Il consulto in Svizzera, come riporta Marco Juric con un tweet, ha confermato i timori di Trigoria. L’ex Betis si è infortunato nel corso dell’andata contro il Manchester United.

