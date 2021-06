Pau Lopez, ieri controllo a Villa Stuart

Tiago Pinto è sommerso dall’esigenze della Roma. Da una parte la necessità di rafforzare la rosa da consegnare a Mourinho, dall’altra quella di sfoltire una rosa colma di elementi poco utili alla causa.

Tra questi c’è anche Pau Lopez. Quello del portiere spagnolo è un caso non semplice per il g.m. romanista. La cessione è infatti ostacolata dall’infortunio alla spalla rimediato nella semifinale d’andata contro il Manchester United. Il pieno recupero è previsto per settembre, quando i giochi per il mercato sono fatti. Per verificare il buon corso del recupero il recupero, intanto, Lopez ha svolto una visita di controllo a Villa Stuart. Lo riporta Il Tempo.