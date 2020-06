Pau Lopez resta ancora fuori, c’è Zappacosta

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Squadra che vince si cambia. Oggi Fonseca manderà in campo un undici titolare rivoluzionato rispetto a quello che ha superato la Sampdoria. I cambi saranno effettuati tutti e 5 e il perchè lo spiega proprio il mister portoghese: “In questo momento devo pensare a tutte le gare, alla prossima, ma anche a quelle due successive perché abbiamo pochi giorni tra le partite. Con tutta la squadra pronta per giocare per me è più facile scegliere in questo momento”. Le uniche conferme dall’inizio potrebbero essere quelle di Pau Lopez, Smalling, Kolarov, Veretout e Dzeko. Potrebbe tornare titolare Zappacosta sulla destra, dal momento che Bruno Peres non ha convinto contro la Sampdoria. Accanto a Veretout a centrocampo è invece molto probabile la presenza di Bryan Cristante che andrà a sostituire Diawara.