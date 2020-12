Pau Lopez entusiasta: “Altra buona vittoria per concludere l’anno nel migliore dei modi” – FOTO

Non avrebbe dovuto giocare nella partita vinta contro il Cagliari di ieri sera, ma Pau Lopez ha aiutato i suoi compagni negli ultimi 15 minuti del secondo tempo. Il portiere spagnolo è infatti entrato in campo al 74′ per un infortunio al flessore destro di Mirante che ha dovuto abbandonare il campo anzitempo.

Il 25enne portiere ha dovuto subire le ultime trame offensive della squadra sarda, senza però fare interventi decisivi. Incolpevole invece sul rigore trasformato perfettamente da Joao Pedro al 91′. Il portiere ha poi voluto festeggiare la vittoria sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Altra buona vittoria per concludere l’anno nel migliore dei modi! Merry Cristhmas Romanisti!”