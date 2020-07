Pau Lopez è tornato e al derby non pensa più

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – E’ stato il giocatore che ha sofferto di più in queste settimane. Perché ha subito l’infortunio al polso poco prima di tornare sul campo, un infortunio molto grave per un portiere. E perché pensava di restare fuori due o massimo tre settimane. Invece è rimasto fuori due mesi ma al suo ritorno in campo contro il Napoli è stato forse il migliore, parando 8 tiri come mai aveva fatto con la Roma. Non che Mirante lo abbia fatto rimpiangere ma lo spagnolo vuole dimostrare che i 30 milioni spesi per lui non sono stati un azzardo e che il derby di gennaio, con la clamorosa papera su Acerbi, è stato archiviato.