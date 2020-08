Pau Lopez e il futuro da parare

Corriere dello Sport (G.Marota) – Non è un segreto che la Roma ha cercato, e sta cercando tuttora, di cedere Pau Lopez, ma non può permettersi di disperdere un patrimonio sia tecnico che economico. A fronta di una buona offerta i giallorossi sarebbero disposti a farlo partire. Se questa proposta non dovesse arrivare, come sembra, allora bisognerà tentare un’operazione recupero per salvaguardare un investimento importante fatto da Petrachi. La cessione definitiva arriverà soltanto se qualche club busserà alla porta della Roma con circa 22 milioni di euro, oppure se verrà intavolato uno scambio di prestiti per una stagione con un altro portiere. E’ la strada che hanno tentato di percorrere Fienga e De Sanctis per prendere Sirigu. La Roma poi segue da anni Cragno e non molla Gollini, ma Cagliari ed Atalanta non li vogliono far partire per meno di 24 milioni. Pau Lopez è stato preso per la capacità di impostare il gioco dalle retrovie, ma in Italia non ha mai colpito per questa capacità e nel finale di stagione ha dimostrato limiti anche in altri fondamentali. La svolta in negativo c’è stata nel derby dove un suo errore ha favorito il pareggio di Acerbi. Fonseca, comunque, ha fatto sapere alla società che quello del portiere non è un problema così urgente.