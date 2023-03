Pastorello: “La Roma era su Colley a gennaio”

Durante l’intervista a tuttomercatoweb.com, l’agente sportivo Federico Pastorello ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo la finestra di mercato invernale, ecco le sue parole: “Colley al Besiktas? Era legatissimo alla Sampdoria ma aveva uno degli stipendi più pesanti del club, come per Bereszinski. Abbiamo avuto una trattava importante con un club turco, poi c’era anche la Roma, poi è venuta fuori una cosa che non siamo riusciti a fare ma successivamente col mercato posposto abbiamo chiuso. Ora 4 gare e 4 vittorie, sono contento e contenti di lui“.