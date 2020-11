Pastorella, l’uomo dei Friedkin per il dialogo tra club e città

Il Messaggero (S. Carina) – L’input dei Friedkin è chiaro: riallacciare il legame con la città. Non può esserci uno sviluppo del brand a livello internazionale senza esser prima radicati nel proprio territorio. Per questo nasce il Roma Department, che sarà affidato a Francesco Pastorella. Una piattaforma sociale al servizio della società, del tifoso ma soprattutto del cittadino. Si userà una sorta di “radar sociali”, sfruttando la forza del marchio Roma per coinvolgere le varie entità che operano in città. Saranno coinvolti i Roma Club, oltre alle istituzioni locali grazie a protocolli d’intesa. La rivoluzione silenziosa dei Friedkin continua. La ricerca del ds è quella che sta focalizzando maggiormente l’attenzione dei media e dei tifosi. La sensazione è che si sia orientati su un profilo legato allo scouting: contatti in corso con Arnesen (Feyenoord), più difficile arrivare a Krosche del Lipsia.