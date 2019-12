Pastore: “Sono felice, non penso di andar via. Tornare in Francia o in Sudamerica non è nei miei pensieri al momento”

Javier Pastore ha rilasciato un’intervista in Argentina a “Lavoz.com”. Il calciatore ha parlato della sua situazione alla Roma. Queste le sue parole:

“Sono molto felice, mi sento importante e non penso di andar via. Tornare in Francia o in Sud America non è nei miei pensieri al momento. Come ribadito anche da mia moglie Chiara in un’intervista, sono molto felice a Roma. Abbiamo ottenuto diverse vittorie di fila, siamo vicini ai primi posti in campionato, abbiamo passato il turno in Europa League, siamo in un periodo molto positivo e speriamo di continuare così”.