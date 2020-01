Javier Pastore non vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampista della Roma si è fermato nel novembre scorso per un edema osseo ma il suo ritorno sembra ormai molto vicino. Intanto l’argentino ha pubblicato un post su Instagram dove conferma la sua voglia di giocare. Ecco le sue parole:

“Manca sempre meno per tornare in campo , ma la voglia di raggiungere miei compagni è sempre più forte, forza Roma!”.