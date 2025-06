Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Palermo nel cuore, Parigi per diventare uomo, Roma come rimpianto: Javier Pastore oggi vive a Madrid e studia per diventare dirigente. Non si vede allenatore, ma vuole restare nel calcio. Dopo l’operazione all’anca sta meglio, anche se il pallone gli ha tolto salute.

A Monaco, lo scorso 31 maggio, ha portato in campo la Champions vinta dal PSG: occhi lucidi, abbraccio con Al-Khelaifi, che ha spiegato: “È stato il primo a credere nel nostro progetto”. Pastore scelse Parigi nel 2011, dicendo no a Roma, Chelsea, Barça e Milan: “Non ho mai rimpianto quella scelta”. Ecco le sue parole:

Palermo è anche Gasperini che però arrivò in Sicilia quando lei era già a Parigi. Come lo vede oggi a Roma?

“Allenatore molto bravo, conosce tantissimo il calcio italiano, può fare bene a Roma. Ha carattere, impone il suo gio co, la sua visione del calcio e a dir la verità penso anche che la squadra della Roma, intesa come gruppo, sia importante. Con lui e con Ranieri la Roma si può giocare il campionato e tornare nelle zone alte della classifica, dove merita di stare. A Roma ho trascorso anni belli fuori dal campo, mi è sempre dispiaciuto arrivare a Trigoria e non dare quello che avrei voluto”.