Pastore, esclusa la rescissione a gennaio. Decisione rinviata a giugno

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Ieri la prima parte di allenamento in gruppo, oggi l’intera seduta con gli altri: a sei mesi dalla sua ultima partita, Javier Pastore vede la luce in fondo al tunnel. L’argentino sarebbe già rientrato contro il Cagliari, ma lo staff della Roma lo ha frenato nonostante l’entusiasmo. Adesso, se tutto andrà bene, si allenerà fisso in gruppo e sarà poi Fonseca a decidere se convocarlo già con la Samp. Prima di decidere sul futuro, lui e la Roma si sono dati sei mesi di tempo. Esclusa a gennaio la rescissione, a giugno, se avrà avuto continuità fisica, la Roma e il giocatore si metteranno seduti e troveranno una soluzione che convenga ad entrambi.