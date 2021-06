Pastore compie 32 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Dopo delle stagioni tormentate Javier Pastore è pronto a lasciare la Roma. Per El Flaco si va verso una risoluzione consensuale, con tanto di buonuscita, per risparmiare almeno l’ingaggio molto oneroso. Intanto oggi il fantasista compie 32 anni e la società, tramite il proprio profilo Twitter, gli fa gli auguri con un bel video che ripercorre i suoi migliori momenti in giallorosso.

Oggi Javier Pastore compie 32 anni 🎂 Buon compleanno! 🥳#ASRoma pic.twitter.com/loMuNlg9Nr — AS Roma (@OfficialASRoma) June 20, 2021