Pastore a colloquio con i bambini delle scuole calcio di Loreto in Argentina

Il distanziamento sociale ha permesso a tutti noi di riscoprirci più connessi, portandoci ad utilizzare strumenti di video-chiamata, riuscendo ad unirci anche a distanza. Così dalla sua casa nella Capitale, Javier Pastore ha potuto chiacchierare con dei bambini delle scuole calcio di Loreto, in Argentina. Un incontro, seppur virtuale, sicuramente importante per tutti i ragazzi e che, in condizioni normali, sarebbe stato quasi impossibile da organizzare. Il trequartista argentino ha parlato di calcio e di futuro, rivolgendosi ai ragazzi delle scuole calcio Union Obrera e Estrellas del Sur. Lo ha rivelato El Liberal, quotidiano locale, che ha anche intervistato Martin Leguizamon, giovane promessa del calcio:

“Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, ci ha raccontato la sua esperienza come giocatore internazionale e ci ha chiesto cosa pensiamo noi del calcio. Ci siamo divertiti molto e abbiamo conosciuto un calciatore che ha una grande umiltà“.