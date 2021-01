Pastore al rientro tra i convocati: “Grazie a chi mi è stato vicino”

L’incubo per Javier Pastore è finito. El Flaco torna nella lista dei convocati e questa sera sarà almeno in panchina per la partita contro il Verona. Non si sa se Fonseca gli concederà qualche minuto e quali siano le sue condizioni fisiche per poter scendere in campo.

Il fantasista ha postato una stories su Instagram dove esprime tutta la sua felicità. Queste le sue parole: “Dopo l’intervento sono passati 174 giorni per poter tornare in gruppo. Grazie a chi mi è stato vicino“.