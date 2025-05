Corriere dello Sport (L. Scalia) – La stagione appena conclusa è stata un’altalena emotiva per i tifosi della Roma, iniziata con l’esonero lampo di De Rossi e il gelo per l’arrivo di Juric, e culminata con la rinascita sotto Ranieri. Nonostante le difficoltà, la Curva Sud non ha mai abbandonato la squadra. L’appello di Ranieri (“Non fischiate i giocatori”) ha riportato unità, trasformando la rabbia in sostegno.

L’Olimpico ha risposto con numeri record: 1.606.119 spettatori totali, media di occupazione al 94% (99% nei settori romanisti), oltre 40 mila abbonati e un 40% di pubblico under 25. Le coreografie finali e l’amore incondizionato dei tifosi hanno confermato: la Roma può sempre contare sul cuore della sua gente.