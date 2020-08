Partono i leader? Nessun problema, adesso al volante c’è SuperMiki

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – La Roma ha deciso di confermare Mkhitaryan dopo una prima parte di stagione legata agli infortuni ed una seconda parte esaltante che l’ha visto quasi sempre protagonista. Bilancio finale 27 presenze, 9 gol e 6 assist. Chi ha visto Pedro in questi primi giorni romani lo ha paragonato proprio a Miki. Entrambi molto riservati, semplici anche nell’abbigliamento, desiderosi di imparare l’italiano quanto prima. L’armeno, proprio per questo, ha conquistato i compagni dal primo giorno. Durante questa estate, in cui non si è allontanato dall’Italia, è rimasto sempre in contatto con compagni e il suo agente Raiola. Sa che con l’arrivo di Pedro e Zaniolo che ritorna dall’infortunio la concorrenza sarà tanta, a meno che Pellegrini non si convinca davvero a giocare da regista. L’impressione è che Mkhitaryan, se sta bene, per Fonseca è titolare. Una delle prima maglie da assegnare va a lui che praticamente ogni volta che gioca entra in tutti i gol della squadra. La Roma gli chiede un salto di qualità anche fuori dal campo: il club gli chiederà di contribuire alla crescita anche umana del gruppo.