Il Tempo (L. Pes e G. Turchetti) – Voltare pagina. È sempre stata questa una delle qualità principali di Gian Piero Gasperini, capace di concentrarsi sul futuro senza rimanere ancorato alle occasioni mancate di mercato. A Roma come a Bergamo, il tecnico di Grugliasco ha messo da parte la delusione per il mancato arrivo di un esterno offensivo e ha spostato l’attenzione esclusivamente sul lavoro quotidiano.

Gasp ha ricordato che fino a gennaio servirà l’apporto di tutta la rosa, citando in particolare Dovbyk e Pellegrini, entrambi considerati pedine preziose per motivi diversi. Dopo le tensioni emerse domenica, con tanto di confronto acceso con la proprietà e una call con Ryan Friedkin, i toni si sono abbassati e l’obiettivo è ricompattare il gruppo.

Intanto l’allenatore ha ufficializzato la lista UEFA: fuori Baldanzi, dentro tutti i nuovi acquisti (tranne Vazquez, sostituito a sorpresa da Gollini) oltre allo stesso Pellegrini. In caso di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, la Roma avrà la possibilità di inserire tre nuovi nomi.