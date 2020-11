Parma, sono 24 i convocati di Liverani. C’è Gervinho, fuori Hernani

Sono 24 i convocati di Fabio Liverani, tecnico del Parma, per il match di domani contro la Roma. La gara di Serie A è in programma per le ore 15. Presente nell’elenco l’ex giallorosso Gervinho, mentre è fuori dalla lista Hernani. Questi i convocati:

PORTIERI

Colombi, Rinaldi, Sepe.

DIFENSORI

B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella.

CENTROCAMPISTI

Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Grassi, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm.

ATTACCANTI

Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh.

