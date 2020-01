Parma, scarico per chi ha giocato contro il Lecce: lavoro aerobico e partitella per tutti gli altri. Domani alle 14:15 la conferenza stampa di D’Aversa

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro il Lecce hanno svolto un lavoro rigenerante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di core stability seguiti da forza funzionale e frequenza. L’allenamento è proseguito con un partita in porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico. Yann Karamoh ha eseguito un controllo dal Prof R. Cugat a Barcellona. Lo specialista ha confermato la stabilità articolare e il buon recupero muscolare per cui ha concesso la ripresa dell’attività sul campo con una graduale ripresa dei carichi. Domani, mercoledì 15 gennaio, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00. Alle 14.15, si terrà la conferenza stampa della vigilia di Mister Roberto D’Aversa al Centro Sportivo di Collecchio.

