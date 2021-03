Parma-Roma, la moviola: Piccinini è piccinino

Il Messaggero (R. Avantaggiato) – In Parma-Roma il Var Di Bello (che aveva già fatto infuriare la Roma poco tempo fa) non corregge Piccinini nelle decisioni assunte in occasione di due falli da rigore, valutati con pesi differenti. A protestare è la Roma, che non si è vista assegnare un calcio di rigore per un intervento in area di Hernani che colpisce Pellegrini sul piede mentre sta calciando.

Piccinini non interviene e con lui il Var. Piccinini non usa invece lo stesso metro di giudizio sul fallo commesso da Ibanez su Pellè (anche qui il difensore nel tentativo di contendere il pallone, che viene toccato dal brasiliano, colpisce anche il piede dell’attaccante). Difficile non vedere analogie tra i due falli e, dunque, difficile è capire perché Piccinini (e il Var che è sempre più silente, ahinoi…) abbia usato due pesi e due misure.