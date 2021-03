La Gazzetta dello Sport (E. Lusena, D. Longo) – Due episodi dubbi nella direzione di Piccinini. Il primo è il contatto tra Pellegrini e Hernani nell’area del Parma: rigore non concesso e Var non utilizzato. Giusta decisione: non è chiaro ed evidente errore. Sul rigore dei crociati: c’è un contatto tra Ibanez e Pellè, seppur leggero, e l’errore qui è un altro, cioè quello di non ammonire il difensore della Roma. Se si fischia fallo, l’ammonizione è ineccepibile.