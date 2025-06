Parma: in caso di addio di Chivu si pensa a De Rossi

La girandola di panchine in Serie A potrebbe toccare anche il Parma. Cristian Chivu, attuale allenatore dei crociati, è finito nel mirino dell’Inter, pronta a valutare il suo profilo per il dopo Inzaghi. Il club nerazzurro, infatti, ha ricevuto un secco rifiuto dal Como per Cesc Fabregas, e ora Chivu è in cima alla lista dei candidati.

Di fronte a un possibile addio, il Parma si sta già muovendo per trovare alternative. Tra i nomi presi in considerazione ci sono Paolo Vanoli, Alberto Gilardino e anche Daniele De Rossi, che era stato sondato proprio dal Como nel caso in cui Fabregas avesse lasciato.