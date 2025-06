Daniele De Rossi è uno dei profili presi in considerazione dal Parma per guidare la squadra nella prossima stagione. A confermarlo è stato l’amministratore delegato del club emiliano, Federico Cherubini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Gilardino e De Rossi? Fanno parte di una lista, insieme a molti altri. Stiamo ricevendo numerose proposte, e questo ci fa piacere. La proprietà è allineata con noi e non abbiamo intenzione di prendere decisioni affrettate. Ci prenderemo il tempo necessario per scegliere l’allenatore giusto”.

De Rossi, reduce da una breve ma intensa esperienza alla guida della Roma, è attualmente legato al club capitolino da un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Qualora accettasse la proposta del Parma, la Roma ne trarrebbe anche un significativo vantaggio economico. Verrebbe infatti alleggerita dal pagamento del suo ingaggio (circa 3 milioni di euro netti a stagione) con un impatto positivo sul bilancio e sul monte stipendi.

L’eventuale trasferimento in Emilia potrebbe dunque rappresentare un’opportunità vantaggiosa per entrambe le parti: De Rossi tornerebbe in panchina con un progetto stimolante in un contesto ambizioso, mentre la Roma si libererebbe dal peso di uno stipendio importante per un tecnico non più operativo.

Per ora, però, nessuna scelta definitiva è stata fatta. Il nome dell’ex capitano giallorosso resta tra i candidati e sarà valutato attentamente nei prossimi giorni